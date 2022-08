Manche. Trois jours de spectacle pour découvrir 1 000 ans d'histoire

La machine à remonter le temps existe bel et bien. Elle est à Montchaton, ancienne commune maintenant à Orval-sur-Sienne dans la Manche. Pendant trois jours, il est possible de déambuler dans deux villages : un de 1933 et l'autre carolingien de 933. Pendant près de deux ans, les 350 bénévoles de l'association Comme un cri jaillit dans la nuit : Normandie ! ont préparé un scénario, des décors… Ils sont fin prêts et attendent juste le public.

L'association n'en est pas à son premier coup d'essai. En 2018, elle avait proposé le même projet, mais sur un village pendant la Grande Guerre. En 2024, c'est un village pendant la Libération qui sera à l'honneur. Entre les deux, deux villages dont le choix d'époque n'a pas été fait au hasard. "1933, il y a deux événements important. Le premier c'est le millénaire du rattachement du Cotentin et de l'Avranchin à la Normandie. Le deuxième, c'est l'avènement de Hitler au pouvoir en Allemagne", explique Bruno Hamel, le metteur en scène et président de l'association. Une date qui fait le pont entre les deux autres projets de cette trilogie.

Bruno Hamel dans l'épicerie du village de 1933.

Deux villages cette fois-ci mais finalement, c'est le même à 1 000 ans d'écart : Saint-Bertrade-sur-Sienne. Les visiteurs retrouveront trois familles. Toutes les demi-heures, des événements et l'histoire des deux époques avancent, tout comme celle du village en général. "On s'appuie sur des faits historiques et après on construit notre scénario", précise-t-il. Ce spectacle a aussi une volonté d'éducation populaire avec des expositions et des conférences.

Il est possible de venir et de déambuler simplement entre les deux villages, en se laissant porter. L'autre possibilité est de suivre le programme donné à l'entrée. Impossible de tout voir. Une certaine frustration recherchée par les scénaristes, mais pour mieux profiter.