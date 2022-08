Environnement. Sécheresse : le Calvados prend de nouvelles restrictions

Face à la situation de sécheresse dans le Calvados, le comité "ressource en eau" réunissant les services de l'Etat et plusieurs acteurs concernés par la sécheresse a décidé de prendre de nouvelles mesures. Une réunion de crise a eu lieu hier, jeudi 11 août, à la préfecture du Calvados.

Douches de plage fermées

Les zones de crise continuent de se renforcer à l'Ouest du département. Les niveaux d'eau sont particulièrement bas dans l'Orne, la Vire et la Seulles. Les secteurs correspondant aux nappes souterraines dites du Bajocien/Bathonien et du Trias sont en alerte.

Ainsi, quelle que soit la zone, il est interdit d'arroser les fleurs, pelouses et autres végétaux. En parallèle, les fontaines publiques et les douches de plage sont fermées. Il est également interdit de prélever de l'eau dans les cours d'eau et de pêcher sur ceux de première catégorie à l'ouest et au centre du département. Toute personne qui ne respecte pas ses règles s'expose à une amende de 1 500 €.

Un nouveau point sera effectué tous les mercredis pour évaluer la situation et adapter les mesures de restriction.