Clécy. Clécygliss victime d'un incendie : la luge sur rail stoppée

La tuile pour les propriétaires de la luge sur rail à Clécy. En pleine nuit, vers 4h15 du matin entre mercredi 10 et jeudi 11 août, un premier feu s'est déclenché dans un bâtiment de 50 m2 à usage de machinerie. Dans la foulée, un second bâtiment qui servait d'espace de restauration, d'une superficie de 50 m2 également, a été détruit par les flammes. L'activité de luge sur rail a, par la force des choses, dû être stoppée. "C'est donc très tristement que nous ne pouvons plus vous accueillir sur ce magnifique site pour vous faire profiter de cette sympathique activité qu'était la luge", ont adressé les propriétaires à leurs clients sur leur page Facebook.

Selon les propriétaires, il s'agirait d'un acte criminel.

Ils précisent que l'activité Clécy tubing, une sorte de toboggan à descendre à l'aide d'une bouée, n'a pas été touchée et continue de fonctionner. Pour les soutenir, une cagnotte Leetchi a été mise en place.

Le feu a été éteint au moyen de deux lances. Au total, 21 sapeurs-pompiers des centres de secours de Clécy, Falaise, Condé-en-Normandie et Thury-Harcourt étaient mobilisés.