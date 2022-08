Votre horoscope signe par signe du dimanche 14 août

Bélier

En couple vous serez forcé de faire des concessions, mais les demandes de la partie adverse sont justifiées...

Taureau

Vous vous roulez en boule sous la couette en espérant que personne ne vous cherche, hé bien c'est raté!

Gémeaux

Vous avez tout pour être bien mais il vous manque un petit quelque chose, cherchez, cherchez bien...

Cancer

Vos enfants sont une grande source de satisfaction et de bonheur pour vous, vous cherchez à leur consacrer le plus de temps possible...

Lion

Vous avez encore et toujours l'impression d'avoir milles choses à faire et vous êtes toujours perdu dans vos réflexions...

Vierge

Vous avez besoin d'être compris mais vous ne cherchez pas à vous expliquer ou à communiquer, ce qui ne simplifie pas la tâche à vos proches...

Balance

En couple la relation est explosive, pourtant ce n'est pas la peine de vous mettre dans des états pareils...

Scorpion

Vous avez récemment fait une rencontre qui pourrait être décisive pour votre avenir, ne la laissez pas s'enfuir par manque d'efforts de votre part...

Sagittaire

Vous avez de nombreux amis et les opportunités pour vous amuser ne manquent pas, à vous de choisir...

Capricorne

Un souffle de liberté vous enjoint à partir visiter un endroit inhabituel, même proche, vous serez surpris...

Verseau

Votre famille vous occupe beaucoup, beaucoup trop à votre goût, mais il n'y aura aucune porte de sortie ou trou de souris...

Poissons

Vos enfants ont la chance d'avoir un parent sensible et ouvert comme vous l'êtes, vous savez entrer dans leur monde et le rendre encore plus merveilleux.