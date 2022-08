Normandie. L'accueil du béluga se prépare dans le Calvados

Le feuilleton continue pour le béluga coincé dans la Seine depuis une semaine. Mercredi 10 août, vers 4 heures du matin, le cétacé a été sorti du fleuve et placé dans un camion réfrigéré. Il est parti vers le port de Ouistreham où il doit passer quelques jours dans une écluse pour être soigné et examiné avant d'être dirigé vers la mer. D'après l'association Sea Shepherd qui suit le dossier avec les préfectures, son faible poids, à 800 kg, et sa malnutrition seraient dues à un problème digestif. Cela "augure selon les vétérinaires d'un mauvais pronostic vital", indique la préfecture de l'Eure.

#Beluga

À #Ouistreham, un poste de commandement opérationnel est activé. Premier point de situation avec les équipes de @prefet27 et les personnes mobilisées sur place, en attendant l'arrivée du cétacé dans l'écluse. pic.twitter.com/J7OMU52ERt — Préfet du Calvados (@Prefet14) August 10, 2022

Sea Shepherd recherche un logement pour 5 à 11 personnes à 25 km autour de Ouistreham avec assez de place pour garer deux 4x4 avec chacun une remorque.