Alençon. Nouvelle vague de fortes chaleurs : les jardiniers ne sont pas trop inquiets

Dans un contexte de limitation de la consommation d'eau, une quatrième vague de fortes chaleurs est attendue à partir de ce milieu de semaine, pour plusieurs jours : elle devrait toucher le sud de la France, mais aussi l'ouest. Les températures sont prévues entre 30 et 40 °C, mais un arrêté préfectoral interdit aux jardiniers qui ont des potagers de les arroser entre 8 heures et 20 heures…

Pour autant, "il n'y a pas de quoi s'inquiéter", explique Michel Guibout, le président des jardins de la Croix-Mercier, qui compte vingt-sept parcelles à Alençon. Pour lui, la situation était beaucoup plus problématique lors du confinement Covid, durant lequel les déplacements au jardin étaient interdits. Cette fois, chacun a su s'adapter aux impératifs d'horaires. "Et à cette époque, il n'y a plus grand-chose à faire, sinon récolter", explique le jardinier qui prodigue ce conseil : "Un bon binage vaut deux arrosages." Il conseille toutefois de différer de quelques jours les éventuelles plantations qui auraient été programmées cette semaine…