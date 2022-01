Le nouveau directeur musical de l'opéra de Rouen, Luciano Acocella, est arrivé !

La proximité de ces premières représentations en tant que directeur musical de l'opéra ne semble pas l'inquiéter le moins du monde. C'est en souriant et d'une voix où chante l'accent italien que Luciano Acocella a présenté à la presse, mercredi 7 septembre, la façon dont il voyait son poste et les projets qu'il a conçus. "J'ai envie d'aller explorer un nouveau répertoire, plus difficile, et un peu plus contemporain et une vision internationale de la musique au public rouennais", ajoute-t-il. Une orientation que ne dément pas le concert d'ouverture de la saison 2011/2012. Les œuvres de Tchaïkovski, Rota et Kodaly forment le programme. "Tous les titres qui ont été proposés viennent de compositeurs issus de tous les horizons de l'Europe, note Frédéric Roels, directeur de l'Opéra. J'aime cette dimension internationale qui donne aux spectacteurs la possibiliter de découvrir différents courants"

Un opéra de grande qualité

Une des raisons qui a attiré le chef d'orchestre italien en terre normande est sans aucun doute la qualité de l'orchestre. "Je suis très fier d'avoir été choisi comme directeur musical parce que l'orchestre de l'Opéra de Rouen est de grande qualité. En outre cela a toujours été un plaisir pour moi de travailler l'orchestre de l'Opéra, d'autant que j'ai, depuis ma première venue ici, entretenu de très bon rapport avec lui." Une qualité qu'il aura à coeur de conserver et de faire fructifier puisque la valeur d'un directeur musical se reconnaît, entre autre, à la qualité des musiciens qu'il dirige. Un travail passionnant que Luciano Acocella a bien l'intention de mener mains dans la main avec son orchestre. "Les musiciens ne sont pas passifs, ils ont une personnalité, un caractère. Mon rôle sera de les guider et de leur montrer quel chemin suivre pour qu'ils gardent cette qualité."

En plus de cette mission le directeur musical choisit les solistes et les musiciens invités et aide à l'élaboration des programmes ou encore le recrutement des musiciens.

Pour l'heure il travaille avec l'orchestre sur le concert symphonique qui marquera la rentrée de l'Opéra, vendredi 9 septembre à 20h et dimanche 11 septembre, à 16h.

Ecoutez les raisons qui ont poussé ce chef de d'orchestre à venir à Rouen.