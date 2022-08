Normandie. La filière bio en tension dans la région

Avec le prix des matières premières qui augmente, comment se porte la filière bio ? Les professionnels du secteur n'ont pas d'engrais chimique et autoproduisent un peu plus ce dont ils ont besoin. Sur ces plans-là, c'est assez stable, selon Christophe Osmont, président de Bio en Normandie, qui rassemble les producteurs bio de la région. Néanmoins l'utilisation du carburant représente un coût en augmentation, et finalement, la filière ne va pas si bien que ça.

En 2021, la vente de produits bio a baissé de 1,34 %, une première depuis l'émergence du label.

"La hausse de tous les prix, et en particulier du carburant, fait que les consommateurs font des sacrifices sur la qualité de la nourriture qu'ils achètent", explique Christophe Osmont, aussi éleveur dans la Manche. Pour le professionnel, les consommateurs privilégient également les vacances et les loisirs, "parce qu'ils en ont été privés pendant deux ans. C'est un peu le contrecoup du confinement. Pendant le confinement, les gens se sont dit 'on a le temps de faire à manger donc on va acheter des bons produits'. Le bio s'est vendu énormément. Après le confinement, il y a un retour de bâton".

Il voit aussi une vraie baisse de la fréquentation des fermes pour de l'achat de produits en vente directe.

Pour réussir à mieux communiquer autour de la filière et notamment essayer de pousser l'arrivée de ces produits dans les cantines, Bio en Normandie met en place une campagne de financement participatif.