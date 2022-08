Normandie. Les conseils d'un spécialiste pour bien vivre avec les guêpes

La Normandie et, plus largement, la France entière sont touchées par une présence importantes de guêpes. Mais comment se comporter ? "Quand on est autour d'une table, il faut les laisser tranquilles et éviter de les tuer, explique Louis Lair de l'entreprise rouennaise Allô la guêpe. Ça ne va pas régler le problème d'en tuer une ou deux. Ce qu'il faut que les gens arrivent à faire, c'est de rester tranquilles. Les guêpes vont pouvoir vivre avec eux."

Cette année, le pays est particulièrement envahi par ces hyménoptères [catégorie d'insectes dont font partie les guêpes, abeilles, frelons, NDLR]. "Il y a énormément de nids en France. C'est dû à un hiver qui a été doux cette année. Ce qu'on observe, c'est que les reines fondatrices ne vont pas geler", souligne Louis Lair.

Quels sont les pièges efficaces contre les guêpes ?

Si certains veulent mettre en place des pièges, l'expert recommande de "faire attention avec les bouteilles", qui "vont piéger d'autres pollinisateurs sauvages. Je mettrais plutôt des assiettes de melon sur la terrasse. Elles seront ensuite attirées par lui. Le fait de brûler du café, ça fonctionne aussi très bien".

Pour toute question à propos des nids de guêpes, frelons asiatiques ou européens, renseignez-vous en amont auprès des spécialistes.