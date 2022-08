Manche. La route touristique va rouvrir plus vite que prévu

Une rénovation de route va se terminer plus vite qu'estimé dans la Manche. Les travaux sur le pont de l'Olonde, à Port-bail-sur-Mer, sont en train de se finir. Les deux buses métalliques pour passer au-dessus de l'Olonde ont été remplacées par un pont dit "dalle" de 55 mètres de long. Ce changement va redonner à la faune et la flore plus de liberté et la rivière va même retrouver son lit originel, dans Le Havre. La départementale 650, dite "route touristique", va donc rouvrir le vendredi 12 août, contre le 30 envisagé. Les travaux sur la route touristique entre le Coutançais et Cherbourg durent depuis janvier. Un certain nombre d'ouvrages d'art de cette route construite dans les années 70-80 avaient besoin de réparation voire étaient en fin de vie.