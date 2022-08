Saint-Lô. Une voiture en feu sur la nationale 174

Une voiture a brûlé sur la route nationale 174, à Saint-Lô, lundi 8 août. Une voie a été neutralisée dans le sens sud-nord, entre le rond-point de l'Europe et le rond-point de la Liberté. L'incident s'est déroulé au niveau de la Biocoop et de la caserne du Service départemental d'incendie et de secours de la Manche.

Les pompiers ont aussi éteint un début d'incendie sur le talus bordant la route.

Les 13 sapeurs-pompiers, engagés avec deux véhicules incendies et une voiture de commandement, ont éteint la voiture mais aussi le feu de végétation qui a pris sur le bas-côté. Cent mètres carrés sont partis en flamme.

La circulation a été fermée avant d'être rétablie vers 15 heures, à la fin de l'intervention des secours. Il n'y a aucune victime.