Briouze. Chaleur et sécheresse provoquent la mort de poissons au Grand Hazé

Les fortes chaleurs et la sécheresse qui sévissent actuellement ont des conséquences directes et parfois dramatiques sur la faune aquatique. Ainsi, dans l'Orne, la mort de poissons a été constatée vendredi 5 août, au marais du Grand Hazé, situé près de Briouze. Il s'agit d'un espace naturel sensible qui est géré par le Conseil départemental.

Avec l'abaissement du niveau d'eau ainsi que l'augmentation de sa température, les poissons sont en manque d'oxygène, ce qui a entraîné leur mort.

Il s'agit d'un "phénomène que redoutaient les services du Département de l'Orne et le président de l'association de pêche de Briouze, pour qui la vigilance reste de mise", précise le Conseil départemental. "Les seuils d'alerte, et parfois de crise, sont atteints, en particulier sur les rivières de l'ouest du département qui sont également utilisées pour l'alimentation en eau potable. Dans ce contexte, veillons collectivement à économiser l'eau autant que possible", a rappelé dans un communiqué le président Christophe de Balorre.