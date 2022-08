Cuba Libre. Les familles des victimes se réunissent 6 ans après le drame

C'était il y a 6 ans mais la douleur est encore vive. Les familles des victimes du drame du Cuba Libre sont encore meurtries par l'incendie qui a coûté la vie à 14 de leurs proches dans la nuit du 5 au 6 août 2016 dans le bar rouennais. Elles se réunissent vendredi 5 août dans la soirée devant la stèle commémorative installée devant l'ancien établissement. "Il n'y a rien d'officiel, on va dîner ensemble et puis se réunir vers minuit et on va repenser à tout", explique Rémy Hubert, père d'une des victimes.

Rémy Hubert a perdu son fils Zacharia, 25 ans, alors DJ au Cuba Libre. Le souvenir de cette funeste soirée est encore vif. "Avant le drame, on a mangé ensemble, on a rigolé, puis il est parti vers 9 h 45 pour aller travailler et on ne l'a plus jamais revu", se remémore tristement le père de famille. Rémy Hubert a gardé en mémoire le détail de la soirée, "j'étais là quand le drame est arrivé... Je revois les barrières, je revois les gyrophares, je revois les pompiers qui accèdent à la cave pour aller chercher les corps… Je revis l'évènement".

Et pour le père de famille, même 6 ans après le drame, le deuil paraît impossible. "Il n'y a pas une journée où on ne pense pas à lui, où on ne pense pas à eux", explique Rémy Hubert, malgré le procès passé de Nacer et Amirouche Boutrif, gérants de l'établissement.

Les deux frères ont écopé de cinq ans de prison dont trois ans ferme en 2019 avant de bénéficier d'une libération anticipée en janvier 2021. Un traitement judiciaire qui laisse un goût amer pour Rémy Hubert, "faire dix mois de prison pour avoir volé la vie à 14 personnes, je pense que c'est très léger".

