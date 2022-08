Saint-Lô. Au Normandie Horse Show, le cob normand a la cote

Le Normandy Horse show continue jusqu'au dimanche 7 août, au Pôle hippique de Saint-Lô. Au programme, des compétitions de jumping mais aussi des concours d'élevage pour vérifier que les chevaux correspondent bien aux standards de la race. La race de cob normand a été évaluée en début de semaine. Sur la fin, ce sera au tour des selles français.

La période est un peu tendue pour les éleveurs à cause de l'inflation. "Tout augmente et là, en plus, avec la situation qu'on a de cet été, on voit qu'au niveau du foin, il y a un manque", explique Christelle Merdrignac, éleveuse en Loire-Atlantique. Le carburant aussi est plus cher. Des aides existent, ce qui lui laisse un peu d'espoir si la situation se tend plus. Les chevaux de la race cob normand ont la cote pourtant en ce moment. "Il y a un regain au niveau des ventes. Les prix aussi, on arrive à avoir un marché qui se développe", précise-t-elle. Ce sont notamment les polices françaises et belges qui cherchent des cobs normands pour faire du maintien de l'ordre, car ils sont imposants, calmes et maniables.

Christelle Merdrignac ajoute : "Les naissances, c'est stabilisé, mais il n'y en a pas assez. Il faudrait vraiment que le cheval de trait revienne sur le territoire, et en nombre." Dans ce contexte de nouveau débouché, les éleveurs sont en tout cas motivés.