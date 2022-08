Le Havre. Près de Safran, le Pont 8 fermé pour travaux jusqu'à l'été 2023

Il est le seul pont urbain qui permet un accès direct à la zone industrialo-portuaire du Havre. Le Pont 8, construit dans les années trente, va subir une cure de jouvence. Haropa investit trois millions d'euros pour moderniser l'ouvrage, impacté par la corrosion. À partir du jeudi 4 août et jusqu'à fin mai 2023, il sera donc fermé à la circulation routière.

Des itinéraires de déviation emprunteront les ponts 7 Bis et Rouge durant toute la période. Par ailleurs, la bretelle de Mayville et la route du Pont 8 (entre le Pont 8 et l'accès est de l'entreprise Safran) seront fermées à la circulation également.

Des navettes pour desservir Safran et Chevron

Des navettes de transport en commun sont mises en place pour desservir les entreprises Chevron et Safran depuis la raffinerie. La nouvelle navette provisoire N15, assurant la desserte des arrêts Chevron, Parc des Falaises et Safran, sera en correspondance depuis ou vers tous les horaires d'arrivées et de départs de la ligne 15 à Total Raffinage. La coordination des correspondances sera assurée, indique Haropa.

L'impact sur les bus LiA

En raison de la fermeture du Pont 8, les arrêts Place d'Armes et La Brèque de la ligne 15 seront reportés sur un arrêt provisoire situé rue des Courtines à Harfleur, de façon à assurer les correspondances depuis ou vers les autres lignes du réseau LiA qui transitent par ce secteur.