Domfront en Poiraie. Deux blessées graves dans un accident de la route

Deux femmes de 89 et 99 ans ont été grièvement blessées dans un accident de voiture dans l'Orne, mercredi 3 août, en fin d'après-midi, vers 16 h 30. À Domfront-en-Poiraie, leur voiture a percuté un mur dans la rue de la gare. Il n'y a pas d'autres véhicules impliqués dans cet accident. La conductrice, âgée de 89 ans, a été emmenée au CHU de Caen. Sa passagère, âgée elle de 99 ans, a été transportée au centre hospitalier de Flers. Douze sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, ainsi que deux véhicules des Structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), celui de Domfront et celui de Flers.

On ne connaît pas les causes de cet accident.