Cotentin. Les sages-femmes en grève au centre hospitalier

Les sages-femmes du Centre hospitalier public du Cotentin sont en grève depuis mercredi 3, jusqu'au lundi 15 août. Des consultations prévues avec ces soignants peuvent ainsi être annulées à l'hôpital de Valognes ou Cherbourg en ce début août.

En cause, le départ en octobre de huit personnes sur les 45 que compte le service. La situation est connue depuis le mois de mai et des offres d'emploi ont été publiées fin juillet sur Internet, mais les sages-femmes jugent que la direction ne fait pas l'effort de recruter des remplaçantes. Selon le syndicat Fédération Autonome de la Fonction publique hospitalière, une réduction du personnel pourrait avoir pour conséquence une diminution des consultations gynécologiques, des suivis de grossesse et des échographies réalisées par les sages-femmes. Le syndicat juge insuffisantes les réponses de la direction sur l'organisation à mettre en place en octobre.

Contacté, le centre hospitalier n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.