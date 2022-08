Normandie. Ils grimpent le Kilimandjaro contre la maladie de Huntington

Ils l'ont fait ! Après 67 km, 31 heures de marche, cinq jours d'ascension, les Normands Charline et Théo Pouillet sont grimpés en haut du Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique, dimanche 31 juillet.

"Notre volonté cette année était de faire participer papa" Impossible de lire le son.

À 5 895 m de haut

Charline, 22 ans, est étudiante en commerce à Rouen. Théo, 18 ans, vient d'obtenir son baccalauréat. Frère et sœur originaires de Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), ils se donnent chaque année un défi sportif pour se battre contre la maladie de Huntington, une maladie neurodégénérative dont est atteint leur papa, Olivier. Cette fois, l'aventure était différente : ils ont emmené leur père avec eux. "On a organisé tout en fonction de lui, on a loué une joëlette [un type de fauteuil roulant handisport, NDLR]", explique Charline, le terrain devant être relativement accessible face à son handicap.

"On a formé une famille Huntington"

Après le Mont-Blanc en 2018, la traversée de la France à vélo en 2019, les 200 km en course à pied en 2020 et l'Europe à vélo en 2021, Charline et Théo ont, cette fois, réalisé ce défi en groupe : 30 personnes auxquelles s'ajoutent 90 porteurs et une dizaine de guides les ont accompagnés.

"On a ressenti le manque d'oxygène sur la dernière étape" Impossible de lire le son.

"On marchait entre 1 h 30 et 5 heures tous les jours. Le manque d'oxygène lié à l'altitude a été difficile sur la dernière étape", raconte le cadet. "On a formé une famille Huntington. Tout le monde parlait à papa comme un individu normal", complète sa sœur.

L'objectif ? Parler de la maladie de Huntington et récolter des fonds pour faire avancer la recherche. Une cagnotte réunissant déjà 2 000 € a été lancée. À peine le cinquième défi terminé, le duo pense déjà à 2023. S'il ne veut pas dévoiler le prochain challenge, il assure qu'il ne s'agira pas d'une ascension.