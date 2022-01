Buchy : il conduisait avec plus de 2 g

Il était 1h30 dimanche 10 septembre, lorsqu'un accident est survenu route de Sommery à Buchy. Un homme, âgé de 26 ans, résidant près de Buchy rentrait chez lui après un anniversaire bien arrosé. Sur le chemin du retour, il a percutté deux voitures stationnées sur le bord de la route et fini sa course dans une troisième. Il n'y a pas eu de blessé. Contrôlé, il s'est avéré que l'homme avait pas moins de 2,28 grammes d'alcool dans le sang, ce qui constitue un délit. Le conducteur a été entendu par les forces de l'ordre et son permis retiré. L'affaire sera jugée au pénal.