Frédéric Mitterrand devait se rendre en Basse-Normandie samedi 5 décembre. Il a annulé sa visite. Le ministre de la Culture et de la Communication était attendu à Vire pour visiter les installations culturelles de la ville, et notamment le théâtre du Préau et la médiathèque, exemplaires dans la région.



