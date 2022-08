Saint-Vaast-la-Hougue. A Tatihou, une invitation au voyage immobile

Voici une idée de sortie dans la Manche : l'île de Tatihou dans le Cotentin, au large de Saint-Vaast-la-Hougue. On peut y accéder à pied à marée basse ou en bateau. Depuis 30 ans, elle a rouvert au public. Tout un patrimoine architectural accueille les visiteurs avec un fort de Vauban mais aussi un musée maritime et un jardin luxuriant et surprenant.

"Tatihou, c'est un voyage qui emmène nos visiteurs autour du monde", explique Eric Jacob, le responsable du service Tatihou au Conseil départemental de la Manche. "Quand on vient sur ce rocher manchois, la plupart de nos visiteurs s'attendent à un climat rude, donc à une végétation plutôt discrète. Or, quand on rentre dans le Lazaret, on a une végétation absolument exubérante. On change de continent à plusieurs reprises et ça, c'est une surprise totale pour nos visiteurs." L'île est aussi une réserve ornithologique.

Du jeudi 11 au mardi 16 août, l'île propose le festival des Traversées Tatihou, avec des concerts de musique traditionnelle du monde entier.