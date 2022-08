Calvados. Un début de saison positif pour le tourisme dans le département

"Les chiffres sont bons, voire très bons", se félicite le service tourisme du département, Calvados Attractivité. Depuis le 1er mai, l'organisme suit attentivement la fréquentation touristique, à l'aide d'enquêtes auprès des commerçants et des chiffres des nuits passées par les vacanciers dans le département.

Un début de saison satisfaisant

Du 1er avril au 30 juin 2022, les nuitées touristiques ont augmenté de 65 % par rapport à 2021 avec 7,7 millions de visiteurs. Les étrangers sont de retour. Ils composent 34 % du tourisme cette saison. Les trois nationalités les plus représentées sont les Britanniques, les Américains et les Néerlandais.

Le jeudi 7 juillet, 58 % des professionnels du secteur touristique se disaient très confiants quant à la suite de la saison estivale. En revanche, 32 % restaient méfiants.

Un mois de juillet au beau fixe

Le mois de juillet a été positif pour le tourisme calvadosien. "On est sur une bonne tendance au regard de l'année dernière", analyse Maïwenn Tanon, directrice adjointe de Calvados Attractivité.

Sur la période du 1er au 24 juillet, "on comptabilise 3,1 millions de visiteurs sur le territoire, détaille-t-elle. L'année dernière à cette même période, on était à 2,9 millions. Ce qu'on note principalement, c'est le retour des étrangers sur notre sol avec un peu moins de 40 % de touristes étrangers sur le territoire, là où l'année dernière on était juste au-dessus de 15 %."

La directrice adjointe de Calvados Attractivité considère les chiffres de 2019 comme un référentiel. Cette année-là, la clientèle avait été particulièrement importante en raison notamment des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement. Pour rappel, du 1er au 24 juillet 2019, les nuitées touristiques atteignaient 3,2 millions. Au regard de 2019, pour l'année 2022, "on revient à un niveau normal"n se réjouit Maïwenn Tanon.