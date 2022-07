Seine-Maritime. Un homme meurt emporté par la buse de la Saâne

Un dramatique accident s'est produit vendredi 29 juillet entre Sainte-Marguerite-sur-Mer et Quiberville.

Vers 13 heures, un homme âgé de 50 ans est tombé dans la Saâne. Il a été emporté dans la buse.

La victime a été récupérée et sortie de l'eau en arrêt cardiaque. Les secours sont intervenus très rapidement grâce à la présence des sauveteurs sapeurs-pompiers des postes de plage de Sainte-Marguerite et de Quiberville. Malgré une réanimation rapide, la victime est décédée sur place. La Saâne est un petit fleuve côtier de quarante kilomètres qui se jette dans la Manche grâce à une buse percée sous la route de la mer (Route départementale 75) et la digue plage.