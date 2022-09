Foire de Caen. Une exposition événement sur les Vikings et la Normandie médiévale

Comme chaque année, la Foire internationale de Caen met une exposition événement à l'honneur. "Cela fait plusieurs années que nous souhaitions proposer la thématique des Vikings. On trouvait cela pertinent d'expliquer la période de la Normandie médiévale lors de cette manifestation à Caen", explique Pascale Crochemort, directrice du parc Ornavik à Hérouville-Saint-Clair. Les visiteurs pourront découvrir l'histoire des Vikings dans un espace de 1 200 m2 comme s'ils se rendaient sur le parc.

Plusieurs salles d'exposition

Cinq salles présenteront cette exposition événement. "On a pensé l'exposition comme sur le parc Ornavik", poursuit la directrice. Une première salle racontera la vie des Carolingiens, peuple présent au moment de l'arrivée des Vikings en Normandie. Ensuite, un deuxième espace détaillera les qualités de navigateurs des Vikings. "Notre bateau le Langvin sera exposé à la Foire internationale de Caen", dévoile Pascale Crochemort. Un troisième lieu fera découvrir le savoir-faire viking. "Les visiteurs pourront apprendre pourquoi ils se sont installés en Normandie, comment ils se sont intégrés et ce que signifie le mot viking", détaille-t-elle. Une quatrième salle expliquera la période ducale. "On évoque la naissance de la Normandie en 911 jusqu'au couronnement de Guillaume le Conquérant en 1066. Les visiteurs pourront découvrir la reconstitution d'un mini-château à motte", dévoile la responsable d'Ornavik. Cette exposition événement est clôturée par une salle avec diverses animations : produits d'artisans, dégustations de bières vikings... "Il y aura également une salle de cinéma et de conférence dans laquelle nous projetterons des films sur cette thématique. Il sera également possible de se faire dédicacer des ouvrages écrits par des historiens et des archéologues", conclut Pascale Crochemort.