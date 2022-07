Vire Normandie. Sécheresse : pour entretenir les greens, les golfs s'adaptent

"C'est du jamais vu. Je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait manquer d'eau en Normandie", déplore Claudine Carin, membre du comité de direction de l'association du golf de Vire. L'herbe est sèche, jaune et brûlée. Ce jeudi 28 juillet, deux agents de l'office français de la biodiversité (OFB) du Calvados sont venus contrôler le respect de la restriction de l'usage de l'eau sur le site. "On effectue d'abord un contrôle visuel. On peut voir à l'aspect de la végétation que l'arrosage n'a pas été effectué récemment", constate Pierre Briere, chef de service départemental adjoint de l'OFB dans le département. Selon les mesures détaillées dans l'arrêté "Alerte sécheresse" instauré le 22 juillet par la préfecture du Calvados, les golfs ne peuvent plus arroser en journée mais seulement la nuit et pendant de courtes périodes. "Seuls les greens sont mouillés trois nuits par semaine de minuit à 3 heures du matin. On utilise l'eau d'une petite mare située sur le golf qui récupère notamment les eaux pluviales", détaille Sébastien Jouenne, responsable du secteur paysage à la ville de Vire.

S'adapter pour l'entretien du golf

L'inquiétude première des gérants du golf face à cette sécheresse est de préserver les terrains et particulièrement les greens. "Si on doit réparer un green, c'est un coût d'environ 20 000 € chacun. S'il faut le refaire complètement, on est autour de 40/45 000 € le green. On en compte 19 sur le parcours", détaille le responsable. Si cela n'est pas suffisamment entretenu et arrosé, le budget global pourrait avoisiner les 800 000 €.

Jamais l'herbe n'avait été si jaune sur le golf de Vire cela n'empêche pas les habitués à venir jouer. " On n'a pas vu de baisse de fréquentation. Les golfeurs s'adaptent au terrain", explique Claudine Carin. L'établissement recense 300 licenciés et 220 membres.