Caen/Hérouville. Des colocations solidaires dans les quartiers prioritaires

Une coloc à prix réduit en échange de votre temps. C'est ce que propose l'Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV) aux étudiants et jeunes actifs, à Caen et ses alentours. En partenariat avec les bailleurs sociaux, la structure loue des appartements en colocation dans des quartiers prioritaires. En contrepartie, les locataires consacrent trois à cinq heures par semaine de leur temps à l'association.

Créer du lien social

À Hérouville-Saint-Clair et dans les quartiers du Chemin Vert et Pierre Heuzé à Caen, l'AFEV dispose de huit appartements, dits KAPS, pour y loger 26 kapseurs. "Parfois, dans les quartiers prioritaires, les gens se connaissent, partagent des choses ensemble, mais il n'y a pas toujours d'animations de quartier. L'idée est que des étudiants qui s'engagent, qui ont du temps, mettent des choses en place avec les habitants", détaille Pierre-Jean Hardy, délégué territorial de l'AFEV.

Parmi les locataires, Hortence Fleury vit avec trois personnes dans une maison du quartier de la Pierre Heuzé depuis septembre 2021.

"J'arrivais à Caen pour mes études, je cherchais un appartement en colocation et je voulais m'investir dans l'associatif, notamment dans l'intergénérationnel et le soutien scolaire. Les KAPS cochaient toutes les cases", détaille-t-elle. Cela fait un an que la jeune femme consacre deux heures par semaine à un jeune mineur étranger à qui elle enseigne le français. Elle participe régulièrement à des actions ponctuelles. "Pour les fêtes de fin d'année, on a mis en place un village de Noël, par exemple. Il y a une résidence pour seniors à la Pierre Heuzé où les résidents sortent peu. On a organisé une soirée intergénérationnelle pizza-chanson. On a eu de bons retours."

On s'est déplacés pour partager un moment de convivialité Impossible de lire le son.

Pour la rentrée 2022, il reste deux places dans une KAPS du quartier du Chemin Vert. Les loyers coûtent entre 190 et 300 euros.