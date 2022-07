Calvados. Deux Caennais engagés dans le Championnat du Monde de voile des sourds

Du 27 août au 5 septembre a lieu le 2e Championnat du monde de voile des sourds en Pologne. Pauline Delbarre et Raphaël De Groulard, tous deux sont caennais et sourds. Ils font partie de l'équipe qui représente la France à cette compétition internationale. Leur équipage a été sélectionné au printemps dernier pour participer au Championnat. " Nous sommes quatre au total. Il y a aussi deux skippers bretons dans l'équipe", raconte Pauline Delbarre. Âgée de 34 ans et maman de trois enfants, cette Calvadosienne a découvert la voile en 2019. "J'ai couvert le premier championnat du Monde de voile en Pologne pour des agences de communication et des médias. J'ai trouvé ça très intéressant et je me suis inscrite en rentrant au club de voile de Courseulles-sur-Mer", détaille-t-elle.

Depuis 3 ans, elle s'entraîne chaque samedi. "Dans le monde des sourds, la voile est peu connue. François l'un de nos coéquipiers est passionné de ce sport depuis tout petit. Il voulait montrer que les sourds peuvent aussi participer à des régates", poursuit la jeune femme.

"On espère être sur le podium"

Pendant une semaine des régates sont organisées le matin et l'après-midi. "Cela dépendra surtout de la météo sur place. On espère être sur le podium", confie Pauline Delbarre. En 2019, 14 pays étaient représentés lors de cette compétition. "Il y avait notamment la Grèce, l'Australie, le Brésil. Je sais que cette année il y aura le Japon", se remémore-t-elle. Pour les aider à couvrir l'ensemble des frais pour se rendre en Pologne, l'équipage a ouvert une cagnotte en ligne. Les dons récoltés serviront à financer l'inscription à la régate mais aussi le transport. L'aventure des quatre skippers sera relayée en détail sur leur page Facebook. "Chaque soir, nous écrirons un compte rendu de ce que nous aurons fait dans la journée avec des vidéos", conclut Pauline Delbarre. La navigatrice se dit fière de représenter la communauté sourde dans un événement international.