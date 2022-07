Le Havre. "Sur les épaules des géants" vulgariser la science

La ville du Havre propose une nouvelle manifestation culturelle pour partager les sciences et les savoirs. Elle est partie du constat que la méconnaissance de la démarche et des réalités scientifiques mais aussi la difficulté pour les réponses scientifiques à éclairer les débats fragilisent toutes les paroles institutionnelles, y compris celles des scientifiques.

La manifestation s'appelle "Sur les épaules des géants", faisant référence à une métaphore désignant les scientifiques tels "des nains juchés sur des épaules de géants" (phrase attribuée à Bernard de Chartres). Elle est réalisée avec le soutien du Collège de France, le CNRS et l'Université Le Havre Normandie.

De nombreux intervenants de haut niveau se rejoindront au Havre pour partager et transmettre leur savoir, comme l'astrophysicienne Françoise Combes, le paléoclimatologue Jean Jouzel ou encore le physicien et philosophe Étienne Klein.

Rendre la science populaire

Étienne Klein est connu pour faire de la vulgarisation scientifique depuis de nombreuses années. "Ça connaît un certain succès. Les livres se vendent, les conférences font le plein, mais c'est trompeur. En fait, c'est une toute petite fraction de la population qui s'y intéresse. Comment rendre les connaissances scientifiques plus populaires ? Elles doivent pouvoir circuler sans obstacles mais ce n'est pas facile, notamment à cause du numérique (qui rend de nombreux services). En quelques clics, on crée son chez-soi idéologique. Il faut trouver un moyen d'aller vers les gens. Trop de personnes pensent que la science n'est pas pour eux. Notre façon de traiter l'information scientifique est défaillante." C'est pour tenter de rendre plus populaire la science qu'Étienne Klein a accepté l'invitation.

Ateliers, tables rondes, rencontres…

Pendant trois jours, "Sur les épaules des géants" proposera une soixantaine d'interventions scientifiques et culturelles autour de moments pensés pour le tout public avec, pour certaines séquences, une attention toute particulière portée au jeune public et aux scolaires. Au programme, des tables rondes, des ateliers, des rencontres ou encore des visites de laboratoire.

Un invité de marque venu du ciel

Pour l'aspect culturel, le Muséum proposera une résidence d'écriture de la compagnie Clair-Obscur, le Muma fera intervenir Théo Jansen, sculpteur néerlandais et le Petit-Théâtre accueillera la pièce immersive "À l'origine fut la vitesse", inspirée de l'œuvre d'Alain Damasio "Les hordes du contrevent".

Des grands entretiens (au pôle Simone Veil) ainsi que des formats plus intimistes (les cafés scientifiques) permettront de faire la lumière sur des vocations, des itinéraires de grands scientifiques et de chercheurs. Le temps fort de la manifestation sera sans aucun doute la venue au Havre de Thomas Pesquet. L'astronaute Normand pourra échanger avec le public qui sera sans nul doute très nombreux.