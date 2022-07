Saint-Lô. Le Normandie Horse Show entre concours et animations

Le Normandie Horse Show, le rendez-vous de la filière équestre débute ce samedi 30 juillet au Pole Hippique de Saint-Lô. Neuf jours pour mettre en avant l'excellence du monde équin en Normandie avec des compétitions et des concours internationaux avec les meilleurs cavaliers de leur discipline. Dès ce week-end, des 30 et 31 juillet, les premiers concours auront lieu et évidemment des animations pour le grand public.

Yann Adam le directeur du Pole Hippique de Saint-Lô réagit.

Des balades à poneys, cheval, en attelage seront aussi proposées. Autre grand moment, la coupe du monde de Horse-Ball, qui se tiendra du 15 au 20 août. Pas moins de 12 nations viennent s'affronter sur les terres de la capitale du cheval. Pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline par équipe, les précisions de Yann Adam.

Le Normandie Horse Show a lieu du 30 juillet au 7 août (entrée gratuite), le programme complet est disponible sur le site du NHS. La coupe du monde de Horse Ball a lieu du 15 au 20 août.

Les deux manifestations se déroulent au Pôle Hippique de Saint-Lô.