Le Havre. Arrêtez d'acheter votre smartphone : louez-le !

Après avoir créé Save, le plus grand réparateur de smartphone en Europe, Damien Morin lance mobile.club en 2018 avec comme ambition de bâtir une consommation plus responsable, grâce à son service de location de smartphone reconditionné.

Le principe est simple, au lieu d'acheter un nouveau téléphone au prix d'un Smic tous les 20 mois (moyenne nationale), autant le louer !

Grâce à son système de gestion de flotte et de reconditionnement, mobile.club offre de multiples vies à ses smartphones tout en garantissant un état presque neuf pour ses clients. De plus, il est possible de changer de smartphone pour en prendre un meilleur sans avoir besoin d'en produire un nouveau. L'ancien téléphone sera remis en état et envoyé à un futur client !

Pour profiter de la location de son smartphone, il faudra payer un premier loyer majoré qui diffère selon le téléphone choisi (dans une gamme allant de l'iPhone 8 au 12 Pro Max, en passant par les Samsung Galaxy S9, S10 et S20), puis s'acquitter d'un loyer mensuel avec une entrée de gamme à 9,90€.

En plus de la location, mobile.club propose une assurance Casse&Vol incluse dans le loyer (rien à payer de plus donc).

Si un client se fait voler son smartphone, mobile.club lui en renvoie un nouveau. Si un client casse son téléphone, mobile.club le répare et le remet dans sa flotte. Et si jamais il est irréparable, chaque pièce sera recyclée grâce aux partenaires de mobile.club !

Bref, louer un téléphone chez mobile.club, c'est éviter d'aggraver le cas de la planète et celui de votre portefeuille.