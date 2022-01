Pan ! La bande dessinée fait son show

la bande dessinée ravit toujours les lecteurs de tous âges. Dans le cadre du 16e Festival de la bande dessinée, baptisé “Normandiebulle” le théâtre de l’Echo du Robec à Darnétal nous la fait découvrir “Pan !”, un spectacle qui vous entrainera dans une BD… sur scène !

Sur scène un conteur, un dessinateur, et leur producteur qui est loin d’être convaincu par leur nouvel album. Vexé, le scénariste se remet au travail de plus belle et se lance dans l’écriture d’un western, début d’un spectacle rocambolesque, où se mêlent humour et philosophie. Jusqu’à ce que le dessinateur tombe dans un questionnement sur sa création et doute de lui-même… comment parviendra-t-il à raconter encore et toujours sa poésie de manière originale et plaisante ?



Pratique. Pan, vendredi 16 septembre, 20h30 ; Théâtre de l’Eau du Robec, 4, impasse des marais de Carville. Tarifs : 5€ / 11€. Renseignements et réservations au 02 35 88 98 86.