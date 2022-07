Tréauville. Deux personnes relogées après l'incendie de leur maison

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus dimanche 24 juillet aux alentours de 19 h 45 pour un incendie déclaré dans une maison de la commune de Tréauville. Les soldats du feu sont rapidement intervenus et ont permis de préserver une partie de l'habitation. Le garage et les deux chambres de l'étage ont toutefois été détruits par les flammes. "Deux bouteilles de gaz ont été extraites durant les opérations de déblai", indiquent les secours. Les deux habitants de la maison ont été relogés dans de la famille. Au total, plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers en provenance des centres de secours des villes de Cherbourg, La Hague, Tourlaville, Carentan et Les Pieux ont été mobilisés sur place.