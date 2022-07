Eure. A13 : onze personnes impliquées dans un accident

Ce samedi 23 juillet, quatre véhicules ont été impliqués dans un accident sur l'A13 au niveau de Saint-Aubin-sur-Gaillon à 8 h 13. Une fillette d'un an a dû être transportée en urgence absolue au CHU de Rouen. Huit autres personnes étaient en urgence relatives : un garçon de 4 ans, une fillette de 8 ans, une femme de 31 ans et une de 73 ans et trois hommes de 25, 26 et 42 ans. Ils ont été emmenés aux hôpitaux d'Evreux et Elbeuf. Deux personnes sont sorties indemnes, une femme de 68 ans et un homme de 62 ans. La circulation a été totalement interrompue dans le sens Paris-Caen ce qui a créé de nombreux bouchons dans la matinée.

29 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.