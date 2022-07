Caen. L'escroc volait les cartes bleues de ses amis 

Le prévenu, Jean-Pierre Leirao Dos Santos, né en août 1994 a été présenté aux juges le jeudi 21 juillet à Caen pour escroquerie, falsification de chèques, vol de carte bleue, port d'arme blanche. Il est actuellement en prison pour des faits similaires. Ces méfaits ont été commis du 29 octobre 2017 au 4 novembre 2019. Les 23 victimes étaient essentiellement des amis ou relations. Mais il y avait également, des banques, des commerces et la SNCF.

Des cartes d'identité d'amis dérobés

La présidente a énoncé la longue liste des méfaits commis par Monsieur Leirao. Elle lui fait remarquer qu'il est actuellement incarcéré pour les mêmes délits. Dans cette affaire, une relation s'aperçoit du vol de son chéquier et de sa carte bleue. Elle soupçonne aussitôt le prévenu et porte plainte le 17 janvier 2019. Cette plainte sera suivie par beaucoup d'autres. Il dérobe des cartes d'identité d'amis et se fait ouvrir des comptes sous leur nom dans différentes banques. Interpellé en novembre 2021, il reconnaît pratiquement tous les faits. Deux victimes présentes se sont portées partie civile ainsi que le Crédit Agricole. Dans son réquisitoire, le procureur explique que l'accusé n'a pas su tirer les leçons de ses incarcérations puisqu'il a récidivé. Il est très réservé quant à sa capacité à retrouver une vie normale à sa sortie de prison.

Après délibéré, il a été condamné à un an de prison ferme, avec confusion de la peine du 5 décembre 2019 suivant la loi. Il a l'interdiction de posséder un chéquier ou une arme pendant 5 ans. Ses avoirs sur des comptes à l'étranger sont saisis. Les parties civiles obtiennent des sommes totales de 1 330 euros. Mais le Crédit Agricole est débouté, car la somme demandée de 20 606,29 euros ne correspond pas à cette affaire.