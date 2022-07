Seine-Maritime. Des mesures de restrictions d'eau prises en raison de la sécheresse

Le manque de précipitations constaté sur l'année et les fortes chaleurs de ces derniers jours imposent la vigilance sécheresse dans l'est du département de la Seine-Maritime ainsi que des mesures de restriction d'usage de l'eau sur le bassin de la Bresle, qui se trouve en situation d'alerte renforcée. Ainsi, toutes les consommations d'eau des particuliers et des collectivités non indispensables à la santé et au maintien de la salubrité publique sont interdites. Il est possible, par exemple d'arroser sa pelouse qu'entre 20 heures et 8 heures du matin. Les activités nautiques sont interdites sauf dérogation et les entreprises doivent réduire leur consommation d'eau de 20 % par rapport à la consommation moyenne journalière.

