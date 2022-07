Deauville. Chris Marques en Normandie pour le spectacle "Alors on danse summer"

Chris Marques, juge dans l'émission Danse avec les Stars, sort du petit écran pour se produire sur scène avec son spectacle Alors on danse Summer. Le metteur en scène et sa troupe se produisent pour la dernière représentation au Casino Barrière de Deauville le samedi 23 juillet à 21 heures.

"On est là pour faire la fête"

Le show est en production depuis 2019. Pour le mettre sur pied, "on a réarrangé plein de titres pop de façon surprenante. Il y a de tout. Ça va de Bruno Mars à Cloclo. On met vraiment l'accent sur la danse et l'interaction. C'est un enchaînement de numéros pour vous donner de l'adrénaline et repartir avec la banane. On est là pour faire la fête, ça danse, ça fait du bien", détaille Chris Marques. Pour la danse et la musique, il a choisi la diversité. Latine, africaine, indienne, "on passe par un échantillon ultra-vaste de toutes les danses possibles."

Explorer la Normandie

Cette dernière représentation à Deauville est aussi pour le danseur l'occasion de fouler pour la première fois le sol normand. "J'ai hâte de découvrir cette région", se réjouit-il.

La Normandie a une "présence dans l'imaginaire et la mémoire collective". Chris Marques et son épouse comptent profiter de l'occasion pour y passer les trois jours suivants. "On va explorer."