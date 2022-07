Evasion. Se balader avec un bateau sans permis sur le canal de Caen

Depuis le mercredi 6 juillet, Caen Canal Croisière propose un service de location de bateaux à moteur sans permis. Vous pouvez désormais prendre la barre et profiter d'une balade sur le canal en complète autonomie. "L'objectif est de faire une heure et demie à l'aller et une heure et demie au retour jusqu'au Pégasus Bridge. On propose aussi un créneau de quatre heures pour pouvoir aller jusqu'au pont et avoir le temps de faire un pique-nique tranquillement sur le bateau", explique Dorian Pawutiak, le gérant de la base nautique.

Pour le jeune homme, la promenade le long du canal "change de la balade sur l'Orne". Le paysage est diversifié avec un côté sauvage et naturel et un aspect plus industriel. "Vous pouvez croiser des gros bateaux amarrés, il y a des usines et des ports." C'est aussi une "liberté de conduire un vrai bateau mais sans permis".