Catz. Un festival sur l'opération Cobra au Normandy Victory Museum

Pour comprendre l'histoire, le Normandy Victory Museum à Catz organise son second festival commémoratif pour revivre l'opération Cobra menée par les Alliés à l'été 1944 après le Débarquement du 6 juin. Une opération militaire importante pour avancer en terres normandes et bretonnes jusqu'à la Libération. Godefroy Beaussire, responsable du musée :

Des camps de reconstituteurs proposeront également diverses démonstrations. Plusieurs conférences seront proposées : sur la fameuse machine à coder Allemande "Enigma" avec démonstration de ladite machine "L'enfer du bocage à travers des lettres de GI's", "L'armée américaine en Normandie : forces et faiblesses". La websérie "Résistance, primée à de nombreuses reprises, sera projetée en présence d'acteurs. Des véhicules anciens dont les premiers véhicules amphibie allemands seront exposés. Pour les festivités, repas en tenue d'époque et concerts rythmeront ce second festival Cobra 44. Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet.

Programme complet sur le site du musée.

La machine Enigma la machine à coder allemande. - Normandy Victory Museum