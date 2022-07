[Vidéo] Calvados. Le "Sablochon", l'oreiller de plage éco-responsable 

Tout le monde connaît cette sensation d'inconfort au niveau de la tête lorsqu'on est allongé sur la plage. Pour redresser sa tête, on utilise souvent un sac de plage ou des habits en guise d'oreiller. Pour éviter ce problème, le calvadosien Jean Hess a inventé le Sablochon : "il s'agit d'une petite taie d'oreiller miniature à la taille de la nuque qui se remplit de sable. Ça plaît aux enfants, ils se disputent pour remplir celui des parents, sourit l'inventeur. On le prépare à la densité de son choix et quand on quitte la plage on redépose le sable."

Primé au concours Lépine

L'idée du Sablochon est venue à Jean Hess il y a plus de dix ans. "J'ai un ami qui m'a dit que je devrais le présenter au concours Lépine et on a eu le prix de l'association des inventeurs en 2019. Ça a reçu un super accueil de la part des visiteurs". Depuis le lancement du produit qui s'est fait en 2021 "et ralenti par la crise de la Covid-19, quelques centaines de Sablochon ont été vendues". Cette taie d'oreiller miniature est filée, tissée, et fabriquée en France. Elle est également en coton organique.

Pour l'instant le Sablochon est vendu à Cabourg, Deauville ou Villers-sur-Mer aux alentours de 5-6 euros. "Nous aimerions que ça se développe", poursuit Jean Heiss. "Nous faisons différentes collections avec une infographiste qui évolueront d'une année sur l'autre". Dans quelque temps, le Sablochon devrait être vendu via "internet mais par un réseau professionnel".

Le Sablochon se décline aussi en goodies pour les entreprises : "elles peuvent y apposer leur logo et l'offrir à leurs salariés ou clients."