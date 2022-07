Hermanville-sur-Mer. Eugénie Dubois dans la nouvelle série Comme des Gosses sur M6

Comme des Gosses, c'est le nom de la nouvelle série diffusée à 20 h 30 sur M6 cet été à la place de Scènes de ménage. Ce programme court à sketchs plonge dans le quotidien d'une école primaire, et met l'accent sur les relations entre parents d'élèves et enseignants. Parmi les jeunes acteurs : Eugénie Dubois, 8 ans qui habite à Hermanville-sur-Mer, elle joue Manon une élève surdouée. "C'était bien, je me suis fait des amis mais parfois quand on tournait on devait recommencer plusieurs fois et c'était fatigant", sourit la jeune fille. C'était la première fois qu'elle se voyait à la télé. "Au début je m'attendais à ce que ce soit vraiment bizarre mais en vrai ça va", confie-t-elle.

La jeune fille a aussi tourné avec Franck Dubosc pour un film et une pub, malheureusement les scènes ne sortiront pas mais pour Eugénie "ce n'est pas grave". Le tournage de cette série s'est déroulé pendant les vacances lors de l'année scolaire 2021-2022. En ce moment, la jeune fille passe d'autres castings mais considère cela comme un passe-temps.

D'ailleurs elle n'a pas comme projet d'en faire son métier : "Je veux travailler à la NASA", explique-t-elle.