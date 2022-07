Caen. Un suspect interpellé pour des tirs de mortiers 

Cela faisait plusieurs jours que des habitants de Caen et de la commune d'Hérouville-Saint-Clair étaient dérangés par des tirs de mortiers.

Vendredi 15 juillet, aux alentours d'une heure du matin, la police nationale du Calvados a interpellé un suspect dissimulant un sac contenant des mortiers d'artifice. Ce dernier a été placé en garde à vue. Il a été entendu par les services de police et a reçu une convocation devant le tribunal judiciaire le 20 octobre 2022, sur instruction du Parquet de Caen. "Les comportements, dangereux pour la population, le sont encore plus pour les policiers pris pour cible lorsqu'ils sont requis et qu'ils interviennent pour interpeller les auteurs", indique la police.