Cet été. Le top 5 des livres à dévorer !

C'est l'été. Avec lui viennent les vacances et la possibilité d'avoir du temps libre.

Une bonne opportunité pour ceux qui n'ont pas trouvé le temps de lire de rattraper leur retard. Léa Desquesnes est apprentie à la libraire Générale de Caen. Elle nous livre ses conseils pour cet été.

Paresse pour tous d'Hadrien Klent chez la Tripode

"Ne travailler que trois heures par jour, c'est le programme proposé par un économiste. Dans ce livre, il est question de repenser le monde d'aujourd'hui pour sortir du productivisme et redécouvrir le bonheur. On suit cet économiste qui va se présenter aux élections. C'est une pépite."

O Sisters de Julia Billet et Cécile Roumiguière aux éditions École des loisirs

"C'est un roman pour ados à partir de 14 ans. C'est dans les seventies et on va suivre deux sœurs qui ne se connaissent pas encore mais qui vont se retrouver grâce à leur grand-mère. Toutes deux rêvent de liberté et elles se retrouvent dans une communauté hippie dans les monts d'Arrée en Bretagne. C'est un roman frais, très pétillant. Il y a une ode à l'émancipation féminine à travers ces deux adolescentes. C'est le roman parfait à lire sur la plage pour votre été."

Blackwater de Mickael McDowell chez Toussaint l'Ouverture

"C'est le livre qui fait fureur en ce moment. C'est une série en six tomes qui vous rend totalement accro. Vous tourbillonnez dans les histoires fascinantes des Caskey dans l'Alabama. C'est une saga familiale très prenante à la limite du fantastique. Allez-y les yeux fermés."

Pourquoi pas la vie de Coline Pierré chez Iconoclaste

"L'autrice fait revivre Sylvia Place, une poétesse américaine. Elle va se demander, si elle ne s'était pas suicidée, quelle vie aurait-elle eue ? C'est brillant de justesse et de créativité. C'est une écriture très solaire, c'est frais et optimiste et c'est une ode à la vie. Ça nous permet de découvrir cette poétesse trop peu connue."

Les oiseaux de Tarjei Vesaas traduit par Marina Heide

"C'est un magnifique roman qui vous emmène dans la nature norvégienne. On suit le quotidien d'un frère et d'une sœur bousculés par une parade de bécasses. S'ensuit une relation singulière et magnifique entre Mathis, le héros, et l'oiseau. C'est un chant sensible, unique. On referme le livre d'un rêve dont on ne veut pas se défaire et on emporte la parade des oiseaux avec nous."