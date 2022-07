Pays de Caux. L'été des marionnettes, un moment de détente pour vos enfants

Pour occuper vos enfants en cette période de vacances, la compagnie de marionnettes Les Marmousets, réitère pour la deuxième année consécutive sa tournée "l'été des marionnettes", jusqu'au 25 août dans le Pays de Caux.

Patrick Deplanque, le marionnettiste des Marmousets, propose six spectacles adaptés pour les plus jeunes, entre la Petite poule rousse, les Trois petits cochons, le Loup et les sept chevreaux, Boucle d'or et les trois ours, le Gros navet ou encore le Petit chaperon rouge.

De grands classiques qui émerveillent les plus petits. Les spectacles sont adaptés au très jeune publique. Ils ne durent pas plus d'une demi-heure et c'est gratuit.

L'été des marionnettes (juillet et août 2022)