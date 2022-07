Rouen. Riles fait sa demande en mariage sur la scène des Vieilles Charrues

Un moment magique a eu lieu lors du festival des Vieilles Charrues qui se tient depuis ce jeudi 14 juillet et jusqu'à ce dimanche 17 juillet à Carhaix dans le Finistère, en Bretagne. Le rappeur Riles, originaire de Rouen, a demandé sa compagne nommée Elisa en mariage ce vendredi 15 juillet juste avant de conclure son show sur la scène Kerouac. Tous deux sont ensemble depuis quatre ans. Un moment émouvant pour les deux amoureux. "C'est un instant qui restera gravé dans ma mémoire et mon cœur", a confié le musicien à son public, expliquant avoir eu le trac depuis le début du concert en raison de cette surprise. Le rappeur avait fait son retour en 2021 avec une réédition du concept qui l'avait fait connaître entre 2016 et 2017.