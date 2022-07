Montville. Une famille relogée après l'incendie de son domicile

Les sapeurs-pompiers du département de la Seine-Maritime sont intervenus en début de matinée aux alentours de 9 h 30 ce samedi 16 juillet pour un incendie déclaré dans une maison individuelle située dans la rue du Docteur-Martel dans la commune de Montville, près de Rouen.

Les flammes ont pris dans les combles de l'habitation puis se sont ensuite propagées à la toiture. Les secours ont rapidement éteint le feu et ont procédé aux opérations de déblai. Les habitants de la demeure, une famille de deux adultes et deux enfants, ont été relogés par des voisins. Aucune victime n'a été recensée après le sinistre. Au total, 12 engins et 23 sapeurs pompiers ont été mobilisés sur l'opération.