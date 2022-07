Visite sensorielle. L'histoire de la pomme racontée à la Baronnie de Douvres

Anciennement historienne et reconstitueuse, Corine Vervaeke a réuni énormément d'objets historiques pour proposer des visites immersives. "Je raconte une histoire à partir d'un objet." Véritable passionnée, elle guide les visiteurs à travers des reconstitutions historiques pour "associer son plaisir et son métier".

Une visite gourmande et historique

La visite débute par l'histoire de la Baronnie de Douvres, ancien domaine seigneurial ecclésiastique datant du XVe siècle. Puis Corine Vervaeke, habillée en riche paysanne d'époque, parle "de la pomme et de son histoire. Je sollicite les gens sur ce que la pomme leur évoque". Elle part d'Adam et Ève, passe par Newton et Apple pour arriver à sa dégustation sous différentes formes, notamment "l'une des meilleures tartes aux pommes de Normandie".

28 juillet, 4 août et 18 août, de 17 h 30 à 19 heures. 12 euros. Réservation auprès de l'office de tourisme de Courseulles-sur-Mer. Tél. 02 31 37 46 80.