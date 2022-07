[Photos]. Les sapeurs-pompiers du département engagés sur les feux en Gironde

Vingt sapeurs-pompiers de la Manche, avec six engins, ont pris la route mercredi 13 juillet dans l'après-midi pour rejoindre la Gironde et participer à la lutte contre deux feux de forêt.

Ils sont arrivés ce 14 juillet après 13 heures de route, vers 5 heures du matin à Villenave-d'Ornon. Ils ont d'abord fait une pause avant d'être directement mobilisés dans le secteur de Guilloas, sur le feu de Landiras, vers 7 heures Ils traitent actuellement les lisières de forêt.

Près de 4 000 hectares sont partis en fumée. - SDIS 50

Les incendies se passent en Gironde. - SDIS 50

En plus du Groupe d'Intervention Feux de Forêt normand, plus de 1 000 sapeurs-pompiers de toute la France, et notamment de l'Orne, sont en train de lutter contre ces incendies qui ont détruit près de 4 000 hectares.