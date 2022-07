Manche. 30e édition pour Chauffer dans la Noirceur

Chauffer dans la Noirceur revient une nouvelle année au bord de la mer à Montmartin-sur-Mer. Ça commence le 14 juillet et les festivités se terminent dimanche 17 juillet. Au programme de cette 30e édition du festival écocitoyen, près de 60 groupes dont BigFlo et Oli ou Aloïse Sauvage. Depuis 30 ans, le festival promeut l'écologie et essaie d'avoir un impact faible sur la nature. "Ça fait partie de l'ADN du festival et de l'association", explique Annabelle Ledanois, la présidente de l'association. Si le travail de réduction des déchets est bien avancé, il continue pour aller toujours plus loin. "Cette année, on est signataire de la charte 'Drastic on plastic', qui est une charte nationale. On continue notre bagarre au plastique. On a quasiment plus de bouteille d'eau en plastique, on est sur des gourdes", poursuit-elle. Des actions déjà engagées l'an dernier mais qui continuent. Autre exemple : les bouchons d'oreille pour le bruit. Ils seront au maximum récupérés et recyclés. Ils seront en vrac l'an prochain et non dans des petits emballages plastiques.

Un festival aussi sous le soleil. Des tentes pour rester à l'ombre et des points d'eau seront accessibles.