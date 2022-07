Calvados. Le bassin Virois placé en alerte sécheresse : des restrictions prévues

Le bassin Virois est placé en alerte sécheresse. Un arrêté a été pris par le préfet du Calvados "pour limiter et suspendre temporairement certains usages de l'eau dans ce secteur géographique". Il est par exemple interdit d'arroser les pelouses, espaces verts publics et privés, jardins, stades, pistes hippiques et potagers entre 10 et 20 heures. L'irrigation des cultures agricoles est limitée à 5 nuits par semaine de 18 à 10 heures, le lavage des voitures particulières (hors stations professionnelles), le remplissage des piscines privées, la vidange des plans d'eau et l'arrosage des terrains de golf sont interdits entre autres.

En raison d'une faible pluviométrie en hiver, le département est placé en vigilance sécheresse depuis mai dernier.