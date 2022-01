L'"aubryste" Valérie Fourneyron à l'hôpital

Le but : faire connaître au monde hospitalier la volonté de Martine Aubry, si elle était élue, de constituer un pacte avec les professionnels de santé. Le comité de soutien aubryste de Rouen, emmené par Valérie Fourneyron, ira à la rencontre des professionnels et usagers de l'hôpital : jeudi 22 septembre entre 13h et 14h, au CHU de Rouen (vers la station TEOR), sur le site de Bois-Guillaume du CHU de Rouen à l'hôpital St Julien, à Petit-Quevilly, et au centre hospitalier du Rouvray, à Sotteville (de 7h30 à 9h).